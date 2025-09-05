ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ನಾವುಂದ ಬಡಾಕೆರೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸವಾದ್,
- ಗುಲ್ವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ,
- ಹಂಗಳೂರಿನ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಶರೀಫ್,
- ಮೂಡುಗೋಪಾಡಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್,
- ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್,
- ಎಂ.ಕೋಡಿಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಆಸ್ಮಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರುದಾರನು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ದೂರುದಾರನನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಆಕೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಒತ್ತಾಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರುದಾರನನ್ನು ₹3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, Google Pay ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ₹30,000 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, Paytm ಮೂಲಕ ₹40,000 ಹಣವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ದೂರುದಾರನನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ದರು.
ತ್ವರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ, ದರೋಡೆ, ಬಲವಂತದ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.