ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ತೀನೈಘಾಟ್ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಅ.05): ಬೆಳಗಾವಿ–ಗೋವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ತೀನೈಘಾಟ್ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ ಎಂಬ ನಿಗೂಢತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾನಗರ, ನಂದಗಢ ನಿವಾಸಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ (50) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನಿಂದ ತೀನೈಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ನಾಪತ್ತೆ:
ಮೃತ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಕೇಕೇರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಿಡಿ ಬಳಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಂದಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ (ದಿನಾಂಕ) ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತೀನೈಘಾಟ್ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತ ಜೊಯಿಡಾ ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ; ಗಾಯಗಳು ಪತ್ತೆ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಗಿರದೆ, ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
1. ಮೊದಲ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಸುಳಿವು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, 'ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ' ಬರುವವರೆಗೆ ಸಾವಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು, ಅವರು ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.