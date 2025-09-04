ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.4): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ, ಇದು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಯೋಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಎರಡನೇ ಬಯೋಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಆಗಲಿದೆ.
"ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಸರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಕೊಳಗಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸುಮಾರು 50,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಚೇರಿ ಘಟಕಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಸಲು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಜೈವಿಕ-ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (DBT) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಣಕಾಸು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಕೇಂದ್ರವು 450 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ, 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, 71 ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು 45 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜನವರಿ 21, 2024 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾಶವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2025-26 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿತ್ತು.