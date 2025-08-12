ಆರ್ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.12): ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ (ಬಿಆರ್ಟಿ) ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತೆರವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಆದೇಶಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 114.25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (21.36 ಎಕರೆ) ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (13.10 ಎಕರೆ) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಒಡೆತನದ 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ (ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು (ಸುತ್ತೂರು ಮಠ) ಒಡೆತನದ 16 ಗುಂಟೆ (ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಸ್ತಿ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು 1995 ರಿಂದ ಇದರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾದ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಸ್ ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಯಳಂದೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ACF) ನಾಲ್ಕು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಂಡಿದ್ದ 3 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯಳಂದೂರು ಎಸಿಎಫ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇ 29 ರಂದು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. "ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ, ನಂತರದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಲುದಾರರು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.