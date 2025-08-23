ಕನ್ನೌಜ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಟಿಒ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಘದ (IATO) 40 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಥೀಮ್ “2030 ರಲ್ಲಿ ಒಳಮುಖ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು” ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಯ ನಿಜವಾದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೆಂದರೆ ಯುಪಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಕನ್ನೌಜ್ನ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೀಪೋತ್ಸವದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದವು.
ಯುಪಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾದರಿ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಜೈವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ-ವೃಂದಾವನದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳು ಯುಪಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಶ್ರಾಮ್ ಅವರು, ಯುಪಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನೌಜ್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು?
ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಾರಣಾಸಿಯ ನದಿ ತೀರ ಮತ್ತು ದುಧ್ವಾ-ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಯುಪಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
2030 ರ ವರೆಗಿನ ಗುರಿ ಏನು?
2030 ರ ವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಕೇವಲ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.