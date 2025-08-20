ಯುಪಿ ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ 2025ರ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನೀತಿ ೨೦೨೫: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮೇತರ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ 2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕದಲ್ಲೂ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನೀತಿ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
25 ರಿಂದ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ 25% ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ₹45 ಕೋಟಿ ನೆರವು. 1000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹80 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವರ್ಧಕರಿಗೆ 100% ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ.
ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಗೋದಾಮು, ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ?
- ಪಾರ್ಕ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಿ 25 ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಯಾವುದೇ ಘಟಕವು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
- 25% ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು.
- 25-100 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 100+ ಎಕರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ೬ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ, ಇಂಧನ, ವಾಹನ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಉದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.