tunnel discovered pune mosque ಪುಣೆಯ ಮಂಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸುರಂಗದಂತಹ ರಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆ (ಸೆ.12): ಪುಣೆಯ ಮಂಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸುರಂಗದಂತಹ ರಚನೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಮಂಚಾರ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುರಂಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸುರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಈ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಚೋಪ್ಡೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ., ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ನಾವು ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಚಾರ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. SRPF ನ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಜನರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಚೋಪ್ಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ದರ್ಗಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂಚಾರ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಚನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕುಸಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬೆಗಾಂವ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ್ ಶಿಂಧೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.