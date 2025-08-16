ಭಾರತವು 1.53 ಕೋಟಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಲೇಖನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.16): ಅಂದಾಜು 1.53 ಕೋಟಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ದೇಶದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ನಾಯಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಇಲ್ಲಿದೆ
10. ರೊಮೇನಿಯಾ
ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
9. ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಫ್ರಾನ್ಸ್ 7.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ, ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
8. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.2 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
7. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್
11.6 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರೇಬೀಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿತು.
6. ಜಪಾನ್
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬದಲು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯ $10 ಬಿಲಿಯನ್.
5. ರಷ್ಯಾ
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ಮೆಟ್ರೋ ನಾಯಿಗಳು" ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೈಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
4. ಭಾರತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 70% ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
3. ಚೀನಾ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 27.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
2. ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಬ್ರೆಜಿಲ್ 35.7 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
1. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
75.8 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ವಾನ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾನೂನುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ, ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.