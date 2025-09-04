ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು?
1869ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ, ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೋರಬಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗೋಖಲೆಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು, ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಖಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು:
1889ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಐರಿಷ್ ಮೂಲದ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಟಿ. ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅವರು ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ನೆಹರೂ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಬ್ರೂಕ್ಸ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನೆಹರೂ ಅವರ ಭಾವೀ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು:
1876ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಾಚಿಯ ಸಿಂಧ್ ಮದರಸತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉರ್ದು, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು, ಇದು ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಖಲೆಯವರ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ವಿಧಾನವು ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಗೋಖಲೆಯವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗುರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ: ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾ ಇಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಟಿ. ಬ್ರೂಕ್ಸ್ರಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆಹರೂ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.