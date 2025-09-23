Tamil Nadu CM M.K. Stalin has announced that Islamic teachings ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಕುರಿತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಸೆ.23): ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ 1500 ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಎಗೆ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಸವಾಲನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪಿಎಫ್ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ವಕ್ತಾರ ನಾರಾಯಣ ತಿರುಪತಿ ಇದನ್ನು 'ಕೋಮುವಾದಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ' ಎಂದು ಕರೆದರು.'ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆಯ ಕೋಮುವಾದಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ "ಮೋಸದ ನಾಟಕ" ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಿಎಎ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ, ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ (ಸಿಎಎ) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ "ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ"ಯನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಪಕ್ಷದ "ದ್ರೋಹ" ದಿಂದಾಗಿ ಅನ್ವರ್ ರಾಜಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಬದ್ಧತೆ
ಡಿಎಂಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿಎಎ ವಿರುದ್ಧ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಡಿಎಂಕೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಡಿಎಂಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ 1500 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು.
2026 ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.