Sanjay Raut Takes Break from Politics Due to Serious Health Issue PM Modi Wishes Speedy Recovery ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.31): ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ "ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ"ಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ "ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಜೀ, ನಿಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾವತ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದೆ! ಜೈ ಹಿಂದ್! ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ!" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ರಾವುತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ರಾವತ್ ಅನುಮಾನ
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾವತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾವತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಸಿ, 2022 ರ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ರಾವತ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ರಾವತ್, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಟೀಕಾಕಾರ
ರಾವತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಕಟು ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ "ಏಕ್ ಹೈ ತೋ ಸೇಫ್ ಹೈ" ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯವು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ "ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ" ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾವತ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಂಬೈ ಭೇಟಿ "(ಗೌತಮ್) ಅದಾನಿಗೆ ನೀಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಟೀಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾವತ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು, "ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನರ್ಹತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.