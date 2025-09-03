ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 'ನಕಲಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.3): ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ವೈಧಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು "ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿ ಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಇಬ್ಬರೂ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಟರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ!
ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆ ಪೀಟರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್, ಅಮ್ಮನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದ ವೈಧಿ
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೈದಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು "ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನಕಲಿ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು "ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಕೀಲ ರಂಜೀತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಕಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ವೈಧಿ ಮುಖರ್ಜಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೋಷಕರಾದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಯಾರೋ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.