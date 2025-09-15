Ramabhadracharya controversy ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀರತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಸೆ.15): ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿ ಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಷ್ಟು ಉದಾರ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೇವತೆಯರಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಬೀಬಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 25 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಎಸೆಯುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ:
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದರು.
ಜಾತಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ:
ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾತಿವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
'ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ' ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. "ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಜಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ ಎಸ್ಟಿ ಹಸನ್: ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ 'ಅಂಗಡಿ' ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಬಳಿಕ, ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಭಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಏಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮುಜಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವೇಕೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಡಕು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡೆ