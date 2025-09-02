- Home
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ: ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ನಟರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಠಾಗೂರ್', 'ಮಾಸ್', 'ಶಾಕ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಜ್ಯೋತಿಕಾ.. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟರನ್ನೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ “ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ "ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. " ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀವು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದೇಕೆ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಈ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.