ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವಿರುದ್ಧ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಆಂಟ್ರೋ ಆಗಸ್ಟೀನ್, ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಯೋಜಕ ಸಂಪಾದಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪರುಥಿಕಾಡ್, ಸುದ್ದಿ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿಮ್ಮಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿಗೆ 7 ದಿನದ ಗಡವು
ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಎಚ್ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಆರೋಪಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. 1996 ರಿಂದ 2004 ರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ 450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಸಿಇಒ ಶೈಲೇಶ್ ಮುದಲಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಈ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು