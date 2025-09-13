ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಸೆ.13): ಕೇರಳವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳವು ಸತತ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹಣದುಬ್ಬರವು 9.4% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 2.07% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಾಗ ಕೇರಳದ ಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 2.07 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಪಿ 0.26 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ 0.99% ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ 1.24% ರಷ್ಟಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಡವುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೋದಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ನಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ತಾಳೆ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದು ಶೇಕಡಾ 9.4 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಗುಪ್ತ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯೇ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ 175 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು. ಕೇರಳದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಸಮರ್ಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು. ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ರಂಗಗಳೇ ಕೇರಳವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು