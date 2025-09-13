ಚುರಾಚಂದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಣಿಪುರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತ, ಮಣಿಪುರ ಸಾಹಸದ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಫಾಲ್ (ಸೆ.13): ಮಣಿಪುರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದ ಭೂಮಿ ಸಾಹಸದ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಚುರಾಚಂದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಣಿಪುರ ತಲುಪಿದ ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಚುರಾಚಂದ್ಪುರ ತಲುಪಿದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದಾಯಿತು. ಚುರಾಚಂದ್ಪುರ ತಲುಪಿದ ಮೋದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಲಭೆಯ ನಂತರ ಮೋದಿ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 120 ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಣಿಪುರದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೋದಿ ಭರವಸೆ:
ಇಂಫಾಲ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಮಣಿಪುರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಶಾಂತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ 7000 ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಗಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಪುರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.