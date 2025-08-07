ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ. 'ಸನಾತನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಮರಾಠೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚವಾಣ್ ಅವರು 'ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ'ಯ ಬದಲು 'ಸನಾತನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲ ರಾಮದಾಸ್ ಕೇಸರ್ಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚವಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯು ಧರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಚವಾಣ್ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚವಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಅಭಯ್ ವರ್ತಕ್ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚವಾಣ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು 'ಕೇಸರಿ' ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು 'ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರ್ತಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಚವಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾದವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹಿಂದಿನ 'ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಚವಾಣ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಚವಾಣ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚವಾಣ್ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿವಾದವು ಕಾನೂನು ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.