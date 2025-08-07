ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು, ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.7): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಡಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಚುನಾವಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತಯಂತ್ರ ಓದಬಹುದಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಮೂಲಕ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವೆಡೆ ಜನರ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಹಲವೆಡೆ ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ: ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಇಲ್ಲಿನ 6.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪು ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು 16 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಈ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6,26,208 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಬಿಜೆಪಿ 6,58,915 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 32,707. ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಾಗ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮತಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1,14,046 ಆಗಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು- ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು
ನಿಗೂಢ ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 40 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ನಿಗೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು.
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತದಾನ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಆಯೋಗವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ಹರಿಯಾಣದ ಸೋಲಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತಗಳು ಕದಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಆಯೋಗವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
2. ನಕಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ವಿಳಾಸ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ 11 ಸಾವಿರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 46 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು
1. ನಕಲಿ ಮತದಾರರು: 11,965
ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.
2. ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳು: 40,009 ಮತದಾರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ವಿಳಾಸಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು?
3. ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮತದಾರರು
ಒಂದು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತದಾರರು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 470 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ರಲ್ಲಿ 80 ಮತದಾರರು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 46 ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
4. ಅಕ್ರಮ ಫೋಟೋ
4132 ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು?
5. ಫಾರ್ಮ್-6 ಬಳಸಿ ವಂಚನೆ
70 ವರ್ಷದ ಶಕುನ್ ರಾಣಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು.