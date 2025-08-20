ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10000 ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು, ವಿಂಟೇಜ್ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.20): ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿ ಬಂದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10000 ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು, 2 ಬದಿಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಗಡಿಯಾರ ಸೇರಿವೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್-6 ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇದನ್ನು 1935ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ 1950ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೋಟು SPECIMEN ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮತ್ತು 000000 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 2015ರಲ್ಲಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಯವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದ 2 ಬದಿಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.ಇದು 1747ರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ಹೋಲುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ "ಧಾಯಿ ಮೂರ್ತಿ", ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿಜೊ ಉಪಕರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮಾದರಿ ಸೇರಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಚೇರಿಯು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗೌರವದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇ-ಉಪಹಾರ್ 2025, ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಸತತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗಣ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಕೇವಲ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹರಾಜು ಜುಲೈ 25, 2025 ರಂದು (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರ್ಮು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನ) ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.