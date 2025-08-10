ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೆರ್ಸಿ ₹5.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜು!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯನ್ನ 2-2 ಅಂತ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿ ಸರಣಿಯನ್ನ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತ ತಂಡ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ₹5.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ರೂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಜೆರ್ಸಿಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರೂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಫೌಂಡೇಷನ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಟಗಾರರ ಜೆರ್ಸಿ ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿಗಳು ₹4.94 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಗಿಲ್ ಜೆರ್ಸಿ ₹5.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಯಿತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಗಿಲ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಒಟ್ಟು 754 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯೋಕೆ ಗಿಲ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಿಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. SENA (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಗಿಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.