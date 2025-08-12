ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 184 ಸಂಸದರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.12): ದೆಹಲಿಯ ಬಾಬಾ ಖರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 184 ಸಂಸದರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಐದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು(ಅಟಾಚ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್), ಎರಡು ಕಚೇರಿಗಳು (ಅಟಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್), ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೋಣೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಂಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ₹646.53 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಾಲ್ಕು 23 ಮಹಡಿಗಳ ಟವರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಬಾಬಾ ಖರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ/ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 184 ಸಂಸದರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸತಿಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಲಾ 23 ಮಹಡಿಗಳಿವೆ. 184 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗೋಪುರವು ಎರಡು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಆಶ್ರಯ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು 461.5 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಕಚೇರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ; ಈ ಎರಡೂ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಟಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೋಣೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಂಜ್, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪಿಎ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಹಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ,
ಪ್ರತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗ್ಲೇಜ್ಡ್ UPVC ವಿಂಡೋ, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮರದ ನೆಲಹಾಸು, ಇತರ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು VRV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿವೆ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಡೋರ್ ಫೋನ್, ವೈಫೈ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ, ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ದೂರವಾಣಿ, ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಆರ್ಒ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಗೀಸರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಔಷಧಾಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕ್ಲಬ್, ಜಿಮ್/ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶಟರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕಶಿಲೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, 400 KWp ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಫೀಶಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಚ್ಯೂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಎರಡು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಮಹಡಿಗಳು, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 612 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಬೂಮ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು 646.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೇ 2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.