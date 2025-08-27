21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.27): ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ (STRR) 80 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ. 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
288 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ STRR, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಡುವೆ 80 ಕಿಮೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ 21 ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ-ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
"STRR ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಟುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಓವರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ 18 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು NHAI ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು NHAI (ಬೆಂಗಳೂರು) ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ 80-100 ಮೀಟರ್ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. "ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಜಾರದಂತಹ ಇಳಿಜಾರುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ" ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ STRR ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
