ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.27): ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಿದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೇ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ನಮೂದುಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಭೌತಿಕ ರಶೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಮರು-ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಸಿಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸಹ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ವಸತಿ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟಕಗಳು ಈಗ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಚನಾತ್ಮಕ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2023 ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಡಿಪಿಡಿಪಿ ನಿಯಮಗಳು, 2025, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕೊನೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂವಹನದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗಡುವಿನವರೆಗೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.