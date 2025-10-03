Sabri Becomes First Muslim Girl to Perform Kathakali 95 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 16 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿ ಸಬ್ರಿ, ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶೂರ್ (ಅ.3): 1930 ರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 95 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಜಾಮ್ ಅಮ್ಮಾಸ್ ಅವರ 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಬ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ'ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ತನ್ನ "ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ" ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಬ್ರಿ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಥಕ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿರುವ ನನಗೆ ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಉತ್ಸಾಹದ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುಖದ ಮೇಕಪ್ 'ಚುಟ್ಟಿ' ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಬ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.2021 ರಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿ ಇವರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಬೋಧಕರಾದ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಗೋಪಿಯವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು.ಕೊಲ್ಲಂ ಮೂಲದ ನಿಜಾಮ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ-ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೃತ್ಯ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರ.
ಅವಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಳು ಎಂದು ನಿಜಾಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷ, 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಆಗ ಸಬ್ರಿ 6 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು 8 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜಾಮ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೃತ್ಯ ಬೋಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರು.
"ಅವಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ನೃತ್ಯ ಬೋಧಕರ ಕೆಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಳು, ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಳು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವಳು 8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಯ ದಿನಚರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಜಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.ಸಬ್ರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೋಪಿ 'ಆಶಾನ್' ಅವರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 'ಮುದ್ರೆ'ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರೂ ಅವರೇ" ಎಂದು ನಿಜಾಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಆಕೆಯ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ರವರೆಗೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಏನೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಕಲೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿಜಾಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಬ್ರಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು.