Kashi Vishwanath Priests to Get ₹90000 Salary ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.31): ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 90 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ; ನಿಯಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರೋಹಿತರು ಸುಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿಇಒ ವಿಶ್ವ ಭೂಷಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಪಟ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಅರ್ಚಕರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಜಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. "ವಿವಿಧ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರುಪಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿಯಮಿತ ಸಂದರ್ಶಕರ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಶಿಯ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವಾಸವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಈ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಸಹಾಯಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಾಲಯವಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಧತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವ ಅರ್ಚಕರ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತು.
ಸರಳವಾದ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾ, ತನ್ನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅವರು "ಜೈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.