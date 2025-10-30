ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಜೆಐ ಭೂಷಣ್ ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ (CJI) ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿತ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಜೆಐ ಭೂಷಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗವಾಯಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಹಳೆಯ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು” ಎಂದು ಮೇಘವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗವಾಯಿ ಅವರ ಶಿಫಾರಸು ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಜೆಐ ಭೂಷಣ್ ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಭಾರತದ 53ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2027 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಮೊದಲ ಸಿಜೆಐ
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಗೌರವಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 370ನೇ ವಿಧಿ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನು, ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೀವನ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 1962 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೆಟ್ವಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಹಿಸಾರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ (1981) ಪಡೆದರು.
ಅವರು ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (MDU), ರೋಹ್ಟಕ್ ನಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ (LLB) (1984) ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಜೀವನ
- 1984: ಹಿಸಾರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ.
- 1985: ಚಂಡೀಗಢದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ, ಸೇವಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಗಳಿಸಿದರು.
- 2000: ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ.
- 2001: ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ (Senior Advocate) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ.
- 2004: ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಖಾಯಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ.
- 2018: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
- 2019: ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ.
ಗಮನಾರ್ಹ ತೀರ್ಪುಗಳು
- 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಭಾಗ.
- ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನಿನ (Sedition Law) ವಿರುದ್ಧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯ.
- ಜೈಲು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ತೀರ್ಪು (Jasvir Singh Case).
- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು-ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶ.
- ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ – ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ (OROP) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಪೀಠದ ಭಾಗ.
- 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಂಜಾಬ್ ಭೇಟಿಯ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯ.
ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು
- ಎರಡು ಅವಧಿಗಳವರೆಗೆ (2007–2011) NALSA ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ NALSA ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ನವೆಂಬರ್ 2024ರಿಂದ).
ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2027 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಯಾನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.