ಜೈಪುರದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಮೀನಾ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ 'ಸಾಯ್ತೀನಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಿಂದ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ 'ಸಾಯ್ತೀನಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಥಾರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ತಂದೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, 'ಅಪ್ಪ ನಾನು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ' ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಸರ
ಮೃತ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಮೀನಾ (31) ಜೈಪುರದ ಜಗತ್ಪುರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೆಳತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಸಂಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಥಾರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ, ಆದರೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು
ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮೀನಾ, ಮಗ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದನು.
ಉದ್ಯಮಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾವು ಅಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡರು. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಗನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಯುವತಿ ಕೂಡ ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಈ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು: ಆಸ್ರಾ (ಮುಂಬೈ) 022-27546669, ಸುಮೈತ್ರಿ (ದೆಹಲಿ) 011-23389090, ರೋಶ್ನಿ (ಹೈದರಾಬಾದ್) 040-66202000, ಲೈಫ್ಲೈನ್ 033-64643267 (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ). ಸ್ಪಂದನ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) 9630899002, 7389366696, ಸಂಜೀವಿನಿ: 0761-2626622, TeleMANAS 1-8008914416/14416, ಜೀವನಾಧಾರ: 1800-233-1250. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14416 ಮತ್ತು 1800 8914416 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
