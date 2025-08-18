ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಬೋಟಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇನಲ್ಲಿ 190 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಯುಪಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯೀಡಾ) ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಬೋಟಾಗೆ 190 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜಮೀನು ಸೆಕ್ಟರ್-10, ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಬೋಟಾ ಯಾರು?
ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ (ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ) ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಕುಬೋಟಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ?
ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಬೋಟಾ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2024 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 4500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 4000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಯುಪಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಬೋಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.