Delhi Riots Conspiracy Case Umar Khalid Bail Plea ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜಾಮೀನು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾದ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಮಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್, ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ದೇಶದ ಅಗ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಂಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ (criminal conspiracy), ಗಲಭೆ (rioting), ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಭೆ (unlawful assembly) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ **ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (UAPA)**ಯ ಕಠಿಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಯ ಸಂಪರ್ಕ
2019–20ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಸಿಎಎ (ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ) ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ (Delhi Riots 2020) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್, ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಗಲಭೆ ನಡೆಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ತಮಗೆ ವಿರುದ್ದದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧನ
ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭವಿಷ್ಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಡಿದೆ.