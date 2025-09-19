Jan dhan account KYC: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾತೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. KYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ KYC: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ KYC ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ KYC ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಡುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. PMJDY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಖಾತೆದಾರರು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾದ ನಿಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ReKYC ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
2014-2015 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ KYC ಸಿಂಧುತ್ವ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು-KYC ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮರು-KYC ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೋಟೋದಂತಹ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದು?
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, KYC ಅನ್ನು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 100,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ KYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.