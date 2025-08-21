ಎಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೊಘಲರು ಭಾರತವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಗುರುತನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರು. ₹750 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಸ್ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ದಾಳಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದವು. ಇಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ 'ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್' ಮಂತ್ರದಿಂದ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ

ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಟಾ ಘಟಕವು ಈವರೆಗೆ 183 ಹುತಾತ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

