ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.21): ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಾರತದ (India) ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ (BrahMos missile) ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂದೂರ್‌ (operation sindoor) ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ (Pakistan) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿದಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ' (India gets global buyer interest for BrahMos missile from Asia to South America) ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದೇಶಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ಯಮದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಣತಿ, ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾದ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್" ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಿಕರು. ನವದೆಹಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಗ್ರರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯಾವುದೇ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 15 ದೇಶಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಾರಂಗ್, ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು “[ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್] ಒಂದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ, ಅದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಬ್ರೂನಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಓಮನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೇರಿವೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ US$375 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಾದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ US$700 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು US$450 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮದು-ಅವಲಂಬಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯಿಂದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಕಸನವು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಿರುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ರಾಬಿಂದರ್ ಸಚ್‌ದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ [ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ], ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಚ್‌ದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅದರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚ್‌ದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ 14-15 ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚ್‌ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ."ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ [ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ] ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹವರ್ತಿ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

2024–25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ 23,622 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (US$2.76 ಬಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 21,083 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ (US$2.54 ಬಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ದೆಹಲಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ (US$6.02 ಬಿಲಿಯನ್) ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.