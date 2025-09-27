ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ 6,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಗರಣದ ರೂವಾರಿ ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರೀ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಡಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಂದ 285 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು 150.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು) ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಮರೆಮಾಚಿದ ಆರೋಪ
ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಡಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Variable Tech Pvt. Ltd ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು FIR ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಅಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ವಿವೇಕ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಸಿಂಪಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ
ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ (Mining) ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ಪಡೆದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕುಂದ್ರಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಂದ್ರಾ ಪಡೆದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವಾದ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಇಡಿ
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, "ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಅವರ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್) ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಂದ್ರಾ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಇಡಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ರೀತಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದದ್ದು, ಕುಂದ್ರಾ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನ್ನ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಪುರಾವೆ ನಾಶದ ಪ್ರಯತ್ನ
2018ರಿಂದಲೂ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕುಂದ್ರಾ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ iPhone X ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಡಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು
ಇಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಶ್ ಸತಿಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂದ್ರಾ ತಾನು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ "ಟರ್ಮ್ ಶೀಟ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಸಿಲುಕಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.