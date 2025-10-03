ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ (ACV) ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ACV ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲಹೆಗಳು: ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪದೇ ಪದೇ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಖ್ಯಾತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
'ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಕೀಟೋ ಪ್ಲಾನ್' ನ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೀಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಡಾ. ಬರ್ಗ್, ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ (ACV) ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 'ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಡಾ. ಬರ್ಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ (ACV) ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
2 ಟೀ ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್
1 ಗ್ಲಾಸ್ (ಸುಮಾರು 12 ಔನ್ಸ್) ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ACV ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿನೆಗರ್ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ACV ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನರು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ACV ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಹಸಿವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.