೪೦ರ ನಂತರ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ೧೦ ಸಲಹೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 40ರ ನಂತರ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ೧೦ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಆವಕಾಡೊ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲ್ಮನ್, ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳಿವೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ
ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಾಕಿಂಗ್, ಈಜು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ೭೫ ನಿಮಿಷ ಓಟ, ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಯಾಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ತೂಕ
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) 18.5 ರಿಂದ 24.9ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 0.9ಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ0.85ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120/80 mmHg ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸಾಕು. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮುರುಂಗೈಕೀರೈ, ಕಿತ್ತಳೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಬೇಕರಿ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುರುಂಗೈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ
ಧೂಮಪಾನ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಧೂಮಪಾನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ 50% ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಸೇವಿಸಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಯೋಗ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ 20% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 7-8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಫಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
40ರ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ECG ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, BMI ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ೪೦ರ ನಂತರ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಮೇಲಿನ ಹತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.