ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ದೇಶ; 6 ತಿಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Islam Conversion: 2025 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿರುವ ದುಬೈ ನಗರವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 3,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ
ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (IACAD)ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ IACAD ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ 47 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
"ಸುಸ್ಥಿರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಠಡಿ" ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು 190 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಹಾದಾ (ನಂಬಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆ) ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು IACAD ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಸಾದ ಪ್ರತಿ ಸೇರಿವೆ.
IACAD ಪಾತ್ರ (3600 People Accept Islam)
IACAD ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಾ ಆಧಾರಿತ ಫತ್ವಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. IACAD ದುಬೈ ಅನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.