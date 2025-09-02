ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?, ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಕೆಡದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Hacks:ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ "ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ". ಆಗ ಈ ಕೊಳೆತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಾಖವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೇತಾಡುವಂತೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಸುಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
ಬದಲಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.