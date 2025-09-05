ಜರಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ?, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ
ಜರಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕೀಟ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜರಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು . ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಜರಿಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಜರಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು 3 ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಜರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಿಂದ ಜರಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಶತಪದಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಅವು ಬಟ್ಟಲಿನೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಜರಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬೇ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅದರ ವಾಸನೆ ಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜರಿಯನ್ನ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ವಾಸನೆಯು ಜರಿಯನ್ನ ದೂರವಿರುಸುತ್ತದೆ.