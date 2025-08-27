ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಒಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ? ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದು ಅಶುಭವೇ?
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಒಡೆದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮೊಸರಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ/ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಸೂಚನೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು, ದಿಕ್ಕಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮನೆಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೀವು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಲನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಧೂಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಹಾಗೆಯೇ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಅಡುಗೆಮನೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾದರೂ ಸಹ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಹಾಗೆಯೇ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ದೋಷದಿಂದಲೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಮುಂತಾದವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
- ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
- ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ದುಗ್ಧಾಯ ನಮಃ... ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.