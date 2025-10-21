- Home
- Bengaluru: ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗೆ 90% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ - ವೈರಲ್ ಬಿಲ್ ನಿಜಾನಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಪಟಾಕಿಯ ಬಿಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 90% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಗುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು?
ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ
ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ? ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಲ್
ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಆ ಬಿಲ್!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಓದುಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ 90% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ರೂ.1100 ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 90% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ರೂ.110ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಅದೇ ಪಟಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ 15cm ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ಗೆ 2850 ರೂ. (5 ಪೀಸ್), 30cm ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ಗೆ 2550 ರೂ. (5 ಪೀಸ್) ಸೇರಿ, 90% ರಿಯಾಯಿತಿ ನಂತರ ರೂ.8478 ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರಣ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಜನರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ.
ಆಫರ್ ನಿಜಾನಾ?
ಈ ಬಿಲ್ನಂತಹ ಆಫರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋರಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೇಲಿನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ರಿಯಾಯಿತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
