ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಟೀ ಎಲೆ ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಹೋದ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ: ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಟೀ ಎಲೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ಆಗಾಗ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ತಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸರಳ ಕ್ಷಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಾಗ (When the simplest moments bring the greatest joy) ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ರಾಜು ಅವರು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.