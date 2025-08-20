ಇವರೇ ನೋಡಿ YouTubeನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುವ 74 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ
74 ವರ್ಷದ ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
74 ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಜ್ಜಿ
74 ವರ್ಷದ ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ (Suman Dhamane) ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 'ಆಪ್ಲಿ ಆಜಿ' ಎಂಬ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು 17.9 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮನ್ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಈ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಥೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್
ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ ಬಳಿಯ ಸರೋಲಾ ಕಸರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ (YouTube Channel) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರ 17 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೊಮ್ಮಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾರೆಯಾಗುವ ಸುಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೀಡಿಯೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವು. ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ನೀಡಿತು.
ಅಡುಗೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು
ಇಂದು ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ (Digital world)ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಪರಿಣಾಮ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಸುಮನ್ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಆ ಶೈಲಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು
'ಆಪ್ಲಿ ಆಜಿ' ಚಾನೆಲ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಮನ್ ಧಮಾನೆ ಅವರ ಮೂಲ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರ ಅಡುಗೆ ಶೈಲಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಜನರು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ
ಇಂದು ಸುಮನ್ ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾರೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ವಯಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಾನೆಲ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.