‘25-04-2025’ ನ್ನು“ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡೇ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಾ

ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ 25-04-2025 ನ್ನು “ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡೇ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೀವನ್ ವಿ. ಪಾಂಟೊ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ತ ಗೌರವ ʼರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಗೀತ ದಿನʼ ವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (Happy to inform you all that April 25th 2025 was considered as "RAJESH KRISHNAN MUSICAL DAY" by the City of Brookfield, Wisconsin, United States of America.)