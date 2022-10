Yash ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚಿರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್!

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್...

'May the coming year be filled with brightness and happiness, Happy Deepavali to all' ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.