Nishvika Naidu: ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ… ನಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ… ಆಕೆಯ ಹಾಟ್ನೆಸ್

Read Full Gallery

ಚಂದನವನದ ಬ್ಯೂಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮೇ 19ರಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಟಿ, ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾಟರ್ ಆಗಿರೋದಂತು ನಿಜಾ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.



Follow Us

ಇದೀಗ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮೇ 19 ರಂದು ತಮ್ಮ 29ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ (birthday celebration) ನಟಿ, ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ Like my cake says …..a year hotter ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.