- ಈ 7 ಜನರನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ; ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
Chanakya's Teachings: ಚಾಣಕ್ಯರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಪಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಏಳೂ ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅಗೌರವಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಪ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತಪ್ಪು ಕೂಡ.
ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
“पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च।
नैव गां न कुमारी च न वृद्धं न शिशु तथा।।
ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ, ಗುರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಸು, ಕನ್ಯೆ, ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಗು - ಇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರದು. ಏಕೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಅಗ್ನಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವನ (ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞ) ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಹೊರನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಸು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಾಲು, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ತಾಯಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಸುವನ್ನು "ಗೋಮಾತಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯೆ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಒದೆಯುವುದು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯರು
ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನಿಧಿ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಶು
ಶಿಶುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಗ್ಧರು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.