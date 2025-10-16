ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರದವರಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ
Loan Warning Signs: ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇ ನಷ್ಟ
ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸದಾ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತೃಪ್ತರಾಗದವರಿಗೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಳಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿಯಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡದಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಅಭ್ಯಾಸ
ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರ್ಖನಿಗೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಅವರು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.