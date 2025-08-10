ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ, ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ..ಒಂಟಿತನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನದ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಈ ನೀತಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಒರ್ವ ಮಹಾನ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದಾಗ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರು ಯಾರು?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಹಚರರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದು
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು
ನಾವು ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಂತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.
ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಟಿತನವು ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.