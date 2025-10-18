Chanakya Niti: ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬೀಳಲಿ ಇಂಥವರ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರಲ್ಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಜೇಬೇ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಜೇಬನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೂರ್ಖರೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರ್ಖರೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸಲು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡತನದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವ
ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ನಾಳೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.